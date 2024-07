Mauro Icardi distrutto dall’addio di Wanda Nara Non mangia ha perso già sei chili

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 23 luglio 2024) La notizia della separazione traha scosso il mondo dello sport e dello spettacolo. La coppia, nota per la loro turbolenta storia d’amore, sembra aver raggiunto un punto di non ritorno. L’annuncio, fatto dadurante un’intervista televisiva, ha rivelato la fine di un matrimonio già segnato da numerosi alti e bassi. Mentreha cercato di spiegare le sue ragioni,sembra non riuscire a superare il dolore della separazione, con conseguenze evidenti sulla sua salute. L’annuncio della rottura: perché si sono lasciati Durante il programma televisivo “Afternoon”,ha fatto un annuncio che ha sorpreso molti: la separazione definitiva da. «Sono separata. Per motivinali e di salute. Ci avevo provato ancora una volta ma non ha funzionato. Le cose sono andate così purtroppo.