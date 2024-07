La sfida Harris-Trump non è così scontata Le presidenziali Usa viste da Tocci Iai

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 23 luglio 2024) Ci sono diverse incognite. Alcuni punti a favore e altri a sfavore. L’importante è evitare di cedere alla narrazione dei quotidiani italiani che danno già sostanzialmente Donaldcome futuro presidente degli Usa. Nathalie, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, part-time professor alla School of Transnational Governance dell’European University Institute, professoressa onoraria all’Università di Tübingen parte da questa prospettiva, con Formiche.net, per analizzare la campagna elettorale di Usa 2024 dopo il passo indietro di Joe Biden e la discesa in campo di Kamala, partiamo dalle incognite legate alla candidatura della vicepresidente. Quali sono a suo giudizio? Empiricamente noi abbiamo una candidatura che sta facendo campagna elettorale da un giorno e mezzo. Per cui non sappiamo se in effetti sarà una competitor efficace.