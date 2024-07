Joker | Folie à Folie il nuovo trailer del film di Todd Phillips

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 23 luglio 2024) Come da promessa, Warner Bros ha da poco rilasciato ildiá Deux, ilDC diretto da. Il lancio delarriva nella stessa giornata in cui Alberto Barbera ha annunciato la line-up di Venezia 81 che, guarda caso, vedeà Deux nella Selezione Ufficiale per concorrere al Leone d’oro. Una pura coincidenza? Beh, difficile crederlo. Quando sorridi, tutto il mondo sorride con te.À Deux, al cinema dal 2 ottobre. #2Ilpic.twitter.com/RESurLXSqW— Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) July 23, 2024 lmovie è stato co-scritto e diretto da, l’altro co-sceneggiatore è Scott Silver. “à Deux” è il termine che significa “psicosi condivisa” o “disturbo delirante condiviso”, il che è probabilmente un riferimento alla presenza di Harley Quinn nel