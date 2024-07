In alcune regioni italiane è quasi impossibile abortire La percentuale di obiettori che fa paura

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024) di Diletta Riccelli In fila fuori da quella porticina oscurata ci sono occhi sgranati, occhi rossi freschi di pianto, occhi attenti di chi cerca di capire cosa stia succedendo attorno, occhi dal quale traspare la disperazione. Siamo fuori la porta d’ingresso del consultorio di un ospedale romano. In attesa ragazze giovanissime emeno giovani che attendono il loro turno per chiedere informazioni circa l’interruzione di gravidanza. C’è un silenziotombale, tutte si guardano l’un l’altra senza fiatare. Sanno benissimo che sono là per il medesimo motivo ma non osano proferire parola. Varcheranno la soglia di quella porta, avvolte da dubbi e speranze, probabilmente desiderose di trovarsi in un luogo accogliente e dopo possano affrontare questa dolorosa decisione, nel modo più sereno possibile.In fila non ci sono solamente donne romane ma anche donne venute da altre