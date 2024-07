Il romanzo d’esordio di Parenti Vercallo racconta le sue memorie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Stasera alle 21.15, al Rossano Ranch di Bibbiano, si terrà la presentazione in chiave teatrale con l’attore Chicco Salimbeni di ‘Ultime luci a’, primodi Barbara(1984) edito da Corsiero, L’accompagnamento musicale sarà per sei strumenti e ognuno incarnerà un’emozione: il clarinetto per l’infanzia, l’arpa per i ricordi, il violino per il dolore, il corno celtico e l’oboe per la guerra, la chitarra per le nostalgie. Gli abitanti disi preoccupano della semina del grano più che della guerra che sta per incombere. Intorno, il fronte risale le montagne fino alle porte delle loro case fino al dramma dell’eccidio nazista di undici partigiani e un civile una sera di quasi Natale. Barbara, quale percorso l’ha portata al suo debutto in narrativa? "Sono medico di medicina interna a Guastalla, ma ho sempre avuto un grande amore per la lettura e la scrittura.