Il pericolo corre sul web | l’allerta della Polizia postale sulle challenge estive

(Di martedì 23 luglio 2024) “Prove di coraggio”se, dannose, o illegali. Da superare, ma a quale scopo? Provare il brivido del rischio, dimostrare (a chi?) di essere “forti”, aumentare la popolarità online, per qualche like in più sono questi gli elementi che caratterizzano le “”: delle vere e proprie sfide che si sono trasformate in fenomenisi e che spesso possono sfociare in tragedie (come riportato da numerosi fatti di cronaca nazionali e internazionali): troppe le giovani vite spezzate per “mettersi alla prova”, forse con troppa superficialità ed una poca valutazione dei rischi che si possonore. Sono soprattutto i più giovani a lasciarsi coinvolgere, ma quello che corrono è un rischio concreto che non deve essere sottovalutato.