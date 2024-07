Il Lentigione ingaggia Gobbo e Lombardi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Due novità in casain vista della prossima stagione di Serie D. Dal Ravenna arriva Alessandro, difensore centrale e all’occorrenza laterale sinistro, mancino puro e forte fisicamente e tecnicamente. Classe 2004, inizia con le giovanili a Funo, per poi passare alla Spal dove gioca in under 17, 18 e infine nell’under 19. Nelle file dell’under18 vince lo scudetto per due volte consecutive siglando 4 gol. La scorsa stagione, al debutto in Serie D con il Ravenna, ha collezionato 16 gettoni. Come centrale di centrocampo il nome nuovo è invece quello di Lorenzo, 23 anni, cresciuto nelle giovanili del Rimini prima di debuttare in Serie D con la Sammaurese. Poi passa all’Aglianese, mentre l’anno scorso era a San Marino nella Victor di mister Stefano Cassani che ora l’ha voluto a. In Serie Dha già collezionato 100 presenze e 4 gol.