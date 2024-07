Emergenza Fauna Selvatica | Cinghiali e Storni Devastano Raccolti nel Pescarese

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 23 luglio 2024) Pescara - Campi di mais distrutti e vigneti danneggiati: è questo il drammatico scenario che si presenta nella provincia di Pescara a causa dell'invasione di. Coldiretti lancia l'allerta dopo un sopralluogo che ha rivelato gravi danni nei comuni di Loreto Aprutino, Penne, Montebello di Bertona, Farindola e Collecorvino. Decine di, affamati e numerosi, hanno ridotto in macerie le coltivazioni di mais, con conseguenze economiche ritenute irrecuperabili. Il direttore di Coldiretti Pescara, Roberto Rampazzo, sottolinea come la situazione non sia migliorata rispetto alle segnalazioni fatte durante la manifestazione del 27 giugno a Pescara. Rampazzo chiede l'attuazione immediata del Piano straordinario per la gestione della, previsto dal decreto interministeriale dello scorso anno.