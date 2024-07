Deadpool e Wolverine hanno pensato di avere Mefisto come cattivo principale

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 23 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , I fan della Marvel erano piuttosto vicini a vederesul grande schermo in ““. Il diavolo residente della Marvel ha attirato l’attenzione dei fan in “WandaVision“, dove diverse teorie ipotizzavano che fosse il grandesotto mentite spoglie. Tuttavia, si è rivelato essere Agatha Harkness, ora protagonista di uno spin-off. Per quanto riguarda “”, il team creativo ha scelto di utilizzare Cassandra Nova (Emma Corrin)antagonista, opposta ai riuniti Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei ruoli di Wade Wilson e Logan.quasi ilin “” In una recente intervista con Collider, il regista Shawn Levy e le star Ryan Reynolds e Hugh Jackmanrivelato che Mephisto era seriamente consideratodel film.