Casertana pronta a partire per il ritiro di Roccaraso | Vogliamo ripartire dall’entusiasmo dello scorso campionato; Pinto a porte aperte per l’allenamento agli ordini di mister Iori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPrima delestivo di, è stata organizzata una conferenza stampa e, a margine, una seduta di allenamento aper la squadra di Manuel, che si è presentato determinato, nella sala stampa del: “Dico quello che penso, mi conoscerete“. Ha giocato in tanti campionati ad alti livelli,, anche in serie A col Chievo nel 2008: “Caserta è una piazza importante, come facevo a rifiutarla? Certo, mancherò di esperienza, ma dovrò pur iniziare a farla. Sono pronto, ho fame, e sono ambizioso. Avverto tutte le responsabilità di unche è una mini serie B, con piazze che meriterebbero la serie A. Non ho paura. C’è un ringiovanimento, ma non c’è un ridimensionamento“.