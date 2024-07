Calciomercato Milan Paulo Fonseca blinda Lorenzo Colombo | cambia il suo futuro?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 23 luglio 2024), il nuovo allenatore rossonerovuole tenerealmeno fino alla tournée negli USAsi prepara a salutaree il. L’attaccante di proprietà dei rossoneri, dopo una deludente stagione vissuta in prestito al Monza, resterà in Serie A e giocherà nell’Empoli. Il nuovo allenatore del Diavolo, però, ha espressamente fatto una richiesta al club di via Aldo Rossi. Il portoghese vuole avere a disposizione il centravanti per la tournée negli USA, visto che solamente Luka Jovic sarà convocato. L’operazione di mercato, quindi, non rischia di saltare, però, ilnon può permettersi di volare negli States con solamente una punta che rientra aello pochi giorni prima della partenza per gli impegni pre-campionato.