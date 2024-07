Belen Rodriguez torna in tv | Non sono più la bellona di turno l’amore mi ha fatta a brandelli ma vinco io

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 23 luglio 2024)parla del ritorno in tv sulle reti Discovery: la showgirl argentina si racconta a 360° A pochi giorni dall’annuncio ufficiale di Discovery,ha preso la parola sulla nuova avventura che la attende al varco nei prossimi mesi. La showgirl argentina e sorella di Cecilia ha firmato un nuovo accordo, con tanta voglia di ricominciare in una rete diversa e per certi versi la speranza è quella di rompere con il passato, come confidato dalla showgirl in una intervista a TV Sorrisi e canzoni: “Adesso ho 40 anni, aspetto che il pubblico si scordi che ero ladie mi veda solo come conduttrice”. La volontà ferrea dellaè quella di togliersi una volta per tutte le etichette di dosso per godersi la nuova avventura.