Antigone | Carceri afose con le cimici senz’acqua e luce Già 14mila persone in più e i decreti del Governo peggiorano la situazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Celle anguste,e infestate dalle, senzao acqua corrente. Infiltrazioni e muffa sui muri, niente docce e finestre schermate con il plexiglass. Con un tasso di affollamento reale di oltre il 130%:in più. Il dossier presentato a Roma questa mattina, 23 luglio, dall’Associazionedipinge un sistema penitenziario al collasso. In Italia, al 30 giugno, erano presenti nelle61.480 detenuti, in 51.234 posti detentivi regolamentari. Sono 10.246 in più, a cui vanno aggiunti gli altri 4.123 posti non disponibili. Unadrammatica che, per l’Associazione, andrà a peggiorare con il nuovo pacchetto sicurezza in discussione: “È alle porte una nuova ondata di affollamento carcerario. Si puniscono disobbedienza e resistenza passiva. Verrebbe arrestato anche Gandhi”.