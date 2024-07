Al Palio non solo bracieri | c’è anche il biliardino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Da ormai sei anni, dal 2018, ildei, che è ormai un appuntamento fisso dell’estate pesarese, non ècorse intorno a Rocca Costanza: ci sono infatti tante altre attività a condire questo evento, delle quali la più amata è l’ormai consolidato "dei", che quest’anno si terrà dal 25 al 27 luglio. Sono 15 le contrade che partecipano al, pronte a far sognare i propri tifosi,se per ogni quartiere possono partecipare alpiù squadre (massimo 6): lo scorso anno, primo premio per Santa Veneranda. "Ilsi tiene dalle 18.30 alle 20.30 - ha spiegato Giuseppe David, organizzatore del torneo -. Quest’anno, è stata aggiuntauna novità: infatti è stato creato il torneo "Over 10".