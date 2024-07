WTA Ia?i Nuria Brancaccio cede in due set a Jaqueline Cristian nel primo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Niente da fare per(n.251 del ranking). La tennista italiana, ripescata nel tabellone principale del torneo WTA di Ia?i (Romania) è stata sconfitta dalla padrona di casa(n.61 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-4. Ci ha provatoa rimanere in partita al cospetto di una giocatrice più forte, specialmente nel secondo parziale, ma alla fine le maggiori soluzioni della rumena hanno fatto la differenza. Nelset entrambe le tenniste hanno le loro chance per andare avanti di un break, ma dal quarto gamevola via.subisce il break nel quarto game senza realizzare alcun quindici e il secondo break arriva nell’ottavo, con la rumena abile a sfruttare le seconde di servizio non così efficaci dell’azzurra (6-2).