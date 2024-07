Temptation Island 11 è davvero finita tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella? Lo spoiler | Nelle prossime puntate lui piangerà

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’immagine diseduta sul tronco in attesa della versione trash 3.0 di “Godot” e la corsa di Filippo Bisciglia a un certo punto velatamente spazientito al villaggio dei fidanzati per acciuffaresulle note di “Ridi pagliaccio” rimarrà negli annali di. Una scena in pratica da tramandare ai posteri. Che altro dire poi del video messaggio? Praticamente l’unico mezzo che sia riuscito a smuoveredalle braccia di Maika e fargli raggiungere il falò di confronto. Ma se in quel momento stavamo solo minimamente pensando che il loro percorso si fosse concluso alla rabbia della donna e al suo categorico addio all’uomo, per non dire altro, sono bastate poche frasi del conduttore per farci rimanere in trepidante attesa della prossima puntata.