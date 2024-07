Tavolo Figc-Leghe Gravina | Proporrò assemblea per la modifica dello statuto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) “Verificate le posizioni di tutti, senza nemmeno parlare di richieste e di numeri specifici, sottoporrò al Consiglio Federale, già fissato per lunedi 29 luglio, la possibilità di convocare un’per laper favorire, nelle prossime settimane, un’approfondita e auspico fruttuosa riflessione sulle modifiche da attuare”. Così in una nota il presidente della, Gabriele, al termine della riunione convocata questa mattina con l’obiettivo di verificare le condizioni per un possibile riequilibrio delle rappresentanze in seno alla Federazione. L’incontro, che si è svolto in un clima di “cordialità e grande collaborazione”, ha visto la partecipazione di tutte le componenti federali (Lega di A, Lega B, Lega Pro, LND, AIC, AIAC e AIA).: “per la” SportFace.