Star Wars | The Acolyte – la seconda stagione è in arrivo?

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’ottavo e ultimo episodio della primadi Theha lasciato i fan dicon diverse domande, tra cui: la serie Disney+, sarà cancellata o rinnovata? Il primo progetto live-action sull’Alta Repubblica di Lucasfilm si è rivelato uno dei più controversi del franchise, ottenendo un punteggio record su Rotten Tomatoes che non è mai migliorato durante gli otto episodi dello show. Tuttavia, alcuni eventi dell’ottavo episodio della serie in streaming suggeriscono che LucasFilm potrebbe avere ulteriori piani per The. L’ultimo episodio, infatti, ha lasciato la porta aperta per ulteriori narrazioni, non solo con i suoi personaggi sopravvissuti ma anche con i cameo sbalorditivi. Ma al momento in cui scriviamo, Lucasfilm e Disney+ devono ancora confermare se la serie verrà rinnovata o meno.