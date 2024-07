Sorpreso a spacciare droga in largo Rotonda arrestato 31enne

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 22 luglio 2024) San Nicola la Strada. Uno straniero di 31anni è statoa San Nicola La Strada (Caserta). E’ statodai carabinieri presso la villa comunale mentre cedeva una dose di hashish ad una terza persona, che verrà segnalata per la relativa violazione amministrativa. L’uomo è ungambiano in Italia senza fissa dimora. I carabinieri hanno sequestrato lo stupefacente e condotto l’presso le camere di sicurezza della locale Compagnia in attesa della celebrazione del rito direttissimo.