Riforma Figc niente accordo con la Serie A sui pesi nel calcio in base al contributo economico

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nulla di fatto sullache dovrebbe dare più peso allaA all’interno della. Al tavolo convocato dal presidente federale Gabriele Gravina con le leghe, calciatori e arbitri, non è stato trovato l’per rimodulare il sistema delle rappresentanze negli organi federali. La richiesta del massimo campionato di aver maggior peso elettorale non è stata accolta e Gravina ha proposto di discutere le modifiche dello statuto in Assemblea. La decisione è stata rinviata al prossimo Consiglio federale del 29 luglio.