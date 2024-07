Renzi fa pace con Conte? C’è speranza anche per Gaza

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 22 luglio 2024) Disclaimer: questo è un articolo di opinione che riflette l’idea personale dell’autore e che non ha subito alcuna revisione o modifica da parte di Termometro Politico. Gli ultimi avvenimenti politici aprono uno spiraglio positivo sul futuro della stabilità internazionale e lasciano sperare in una risoluzione pacifica dei conflitti che in questo momento infiammano il mondo. Matteoha infatti dichiarato conclusa “la stagione dei veti” aprendo a un’alleanza con tutte le forze progressiste, dal PD di Elly Schlein all’Alleanza Verdi-Sinistra di Bonelli e Fratoianni, passando per il Movimento 5 Stelle targato Giuseppe. L’obiettivo è alto e nobile: mandare a casa il governo di Giorgia Meloni, che secondo il leader di Italia Viva potrebbe cadere prima del termine di questa legislatura.