Parigi 2024 LeBron James portabandiera degli Stati Uniti | Per un ragazzo di Akron questa responsabilità significa tutto

(Di lunedì 22 luglio 2024)è stato scelto dai suoi connazionali olimpionici comemaschile per glinella cerimonia di apertura di venerdì sera per i Giochi di– un’icona globale, quattro volte campione Nba e miglior realizzatore di tutti i tempi della lega, pronto a raggiungere la sua 22esima stagione Nba da record – giocherà alle Olimpiadi per la quarta volta, dopo aver fatto parte della squadra statunitense che hanno vinto il bronzo nel 2004, l’oro a Pechino nel 2008 e di nuovo l’oro a Londra nel 2012. “È un onore incredibile rappresentare glisu questo palcoscenico globale, sopratin un momento che può unire il mondo intero”, ha detto