Nuoto controlli antidoping a raffica sui nuotatori cinesi verso le Olimpiadi di Parigi 2024

(Di lunedì 22 luglio 2024) Le settimane di avvicinamento alledisono state contrassegnate da una fortissima polemica cavalcata dagli Stati Uniti riguardante il caso di 23risultati positivi al doping (trimetazidina) prima di Tokyo 2020. Il fatto – emerso dopo un’inchiesta del New York Times – ha scatenato un tumulto non indifferente, con tanti esponenti del movimento a stelle e strisce (Michael Phelps compreso) che si sono espressi in merito criticando il modus operandi della WADA che, dal canto suo, ha difeso la sua posizione avviando anche una indagine interna condotta da un Procuratore indipendente. Di fatto l’Agenzia Mondiale Antioping ha creduto alla tesi della CHINADA, riuscita a dimostrare la contaminazione indiretta al farmaco avvenuta nell’hotel dove soggiornavano gli atleti al tempo, fattore che non ha portato ad alcuna sanzione dei profili interessati.