Nella vita si può perdere il controllo Ma se vivi e non ti preoccupi degli errori va bene perché il cuore non commette errori | la popstar Nelly Furtado racconta la sua ‘Corazon’

(Di lunedì 22 luglio 2024) Billie Eilish di recente ha dichiarato di ascoltare molto la musica di, e in effetti da qualche tempo persino su TikTok le sue vecchie hit sono tornate di moda. È la magia – spesso imprevedibile – della musica, in grado di ridare slancio a un’artista che ha sparato cartucce notevoli nei primi anni Duemila. Non sorprende allora che lo scorso 16 luglio la cantautrice canadese sia stata applaudita da un pubblico trasversale nell’ambito di Isle of MTV, il più grande festival estivo gratuito d’Europa che si è tenuto a Malta e a cui abbiamo assistito in anteprima (la messa in onda è prevista per il 14 settembre). Prima di salire sul palco l’artista ha incontrato la stampa per parlare del suo ritorno, anche discografico, molto atteso dai fan. Il prossimo 20 settembredarà alle stampe il settimo disco di inediti, intitolato 7, in arrivo proprio 7 anni dopo il precedente.