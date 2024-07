MortadElly rumors sul piano di Schlein e Prodi | ecco perché il centrodestra deve fare attenzione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) La tendenza dell'estate a sinistra è: tutti sul carro di Elly, anzi di(vedremo tra poco cosa vuol dire, ma ai lettori di Libero è già tutto chiaro). C'è naturalmente lei, Elly, che guida il torpedone. Tutt'intorno, ci si affanna a salire e ad accaparrarsi i posti. Sono già comodamente seduti i gemelli dell'autogol Bonelli & Fratoianni, che per stare più tranquilli si sono portati appresso Sant'Ilaria Salis: come occupa lei, non occupa nessuno. Stavolta non di tratta di infilarsi in qualche appartamento, ma di prenotare seggi parlamentari per il 2027. Molti posti (ma non troppi, o non tanti quanti sperava) sono stati opzionati da Giuseppe Conte per la sua comitiva filo-Cina, filo-Russia, filo-Iran, filo-Venezuela. Insomma, un autentico disastro geopolitico.