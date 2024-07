Mertens | Lo scudetto bisogna saperlo gestire forse a Napoli si è festeggiato troppo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2024): «Losi è». La Gazzetta ha intervistato Driesche ha rimandato il suo ritiro. Giocherà ancora col Galatasaray. Dopo il ritiro, però, tornerà a«Voglio vivere lì. Mi manca la mia casa, così come tanti aspetti della mia vecchia vita. Uscivo senza auto, passeggiavo in centro e cenavo in mezzo alla gente. Era la mia dimensione». Oggi si sente belga o napoletano?: «Mia moglie me lo chiede spesso. Quando torno in Belgio, così come a Istanbul, giro per strada e mi sento napoletano. È stato un amore a prima vista, con la cena a Marechiaro subito dopo la firma del contratto. Sto anche provando a crescere Ciro, mio figlio, come un vero partenopeo. Piano piano imparerà». Sarebbe potuto tornare in Serie A come collaboratore di Conte? «No, non ne abbiamo mai parlato.