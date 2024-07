Luttwak scuote Biden | L' America trema Ora Joe si dimetta non può continuare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) «non può restare cinque mesi alla Casa Bianca. Può diventare un pericolo per gli Stati Uniti e il mondo intero. Il presidente, infatti, non soffre di demenza, patologia terribile, ma progressiva e lineare. Ha un grave problema al sistema nervoso centrale. Non è esattamente Parkinson, ma viene trattato dagli specialisti come se lo fosse. Ciò significa che per qualche istante il suo cervello può smettere di funzionare. Può accadere in qualsiasi istante, anche durante un'emergenza, quando bisogna prendere decisioni fondamentali. Potrebbe essere, dunque, deleterio farlo restare alla guida della principale potenza mondiale». A dirlo Edward, politologo e saggista statunitense. Come giudica la decisione didi fare un passo indietro? «Ritengo più che ragionevole il suo ritiro. Finalmente sono crollate delle resistenze, che non avevano motivo di esistere.