La Ue proroga le sanzioni alla Russia Mosca boccia subito Kamala Harris | Parla male di noi

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il Consiglio Ue hato le misure restrittive dell’Ue per le continue azioni dellavolte a destabilizzare l’Ucraina per altri sei mesi, fino al 31 gennaio 2025. Le, introdotte per la prima volta nel 2014, sono state notevolmente ampliate dal febbraio 2022, in risposta all’aggressione dellacontro il Paese vicino. Oggi consistono in un ampio spettro di misure settoriali, comprese restrizioni al commercio,finanza,tecnologia e ai beni a duplice uso, all’industria, ai trasporti e ai beni di lusso.