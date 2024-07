Il soldato Ryan – Joe Biden non si è salvato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Alla fine la pressione è stata troppa. Ilnon è stato, o forse si, perché in caso di sconfitta molti avrebbero preteso la sua testa, e quella di qualche familiare. Non ha retto l’innalzamento del fuoco che si è acceso dopo il primo dibattito pubblico, l’attentato a Trump e l’avversione di una donna molto potente nel partito come la ex speaker del Congresso Nancy Pelosi. Ora la sfida con il biondo, maschilista, wasp, Trump potrà essere combattuta da un suo opposto e contrario, magari donna, magari di colore, magari con politiche totalmente differenti. Sicuramente la partita oggi cambia, intanto il vecchio, anagraficamente e non solo, diventa Trump 78 anni che nessun colore di capelli può edulcorare, sea 81anni era quasi pateticamente arteriosclerotico, il candidato repubblicano lo è quasi neurologicamente.