Frosinone chiusa la prima fase della campagna abbonamenti | il dato aggiornato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) I tifosi delhanno risposto presente. La squadra di affaccia al prossimo campionato di Serie B con ambizioni da vertice e l’obiettivo è lottare per la promozione diretta del massimo campionato italiano. La squadra potrà contare sulla spinta del pubblico. “Sono 3.964 i tifosi giallazzurri che hanno sottoscritto l’abbonamento al termine1. Da martedì 23 luglio prenderà il via la2, riservata agli abbonatistagione 2023/2024, che in questapotranno cambiare il loro posto e/o settore”, si legge sul sito del club. Calciomercato Calciomercato, il rinforzo arriva in prestito dal Parma L'articolola: ilCalcioWeb.