Fortnite il nuovo trailer rivela che il Tesla Cybertruck è pronto a sfrecciare nel gioco

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 22 luglio 2024) Epic Games ha pubblicato undidove hanno confermato che ilverrà rilasciato all’interno deldalla giornata di domani, il 23 luglio, consentendo in questo modo ai giocatori diper la mappa del Battle royale di Epic Games a bordo del celeberrimo veicolo. Dando inoltre un’occhiata al filmato in questione abbiamo la conferma che il veicolo vedrà “alcuni contenuti opzionali richiedere l’acquisto e/o ilper essere sbloccati”, ma al momento della stesura di questo articolo non sono stati condivisi i prezzi ufficiali.