Festival di Giffoni da E’ successo a Io Capitano nella terza giornata

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un corso di recitazione che si tiene all’oratorio che mette in discussione e infine libera non solo il talento, ma anche le emozioni, i sogni e le fragilità di un gruppetto di 18 preadolescenti di un quartiere complicato alla periferia di Napoli. E’ il docufilm “E’”, che verrà presentato in anteprima da Mediafriends in collaborazione con Infinity Lab aldialla presenza dei giovani protagonisti, di Ezio Maisto, di padre Marco dell’Oratorio Murialdo e di Fulvio Sacco, insegnante di recitazione del laboratorio. I ragazzi dell’Oratorio Murialdo da qualche anno partecipano al progetto “A Regola d’Arte”, ideato dalla Onlus nel 2014 per prevenire e combattere il disagio giovanile nelle periferie delle città italiane, attraverso l’utilizzo delle potenzialità della musica e del rugby.