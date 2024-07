Estetica successo per il workshop sui filler della professoressa Diffidenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) di Maridì Vicedomini Grande affluenza di pubblico con medici del comparto “medicina”, provenienti da tutta Italia per il freeProf.ssa Bianca, tenutasi qualche giorno fa presso la class-roomBD EDUCATIONAL di Portici (Na) di cui la stessa è Direttore Sanitario. Ad apertura lavori, la Prof.ssaha tenuto una prima“lettura reologica” al fine di consentire al discente le cause delle distinzioni tra gel monofasico e bifasico e le caratteristiche specifiche e relative differenze tra linkanti BDDE e PEG per poi soffermarsi sulla reologia dei gel e sulle tecniche iniettive.