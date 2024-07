Bug e ritardi così la vacanza si è trasformata in un incubo | Più di 24 ore per tornare a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024)– Ci sono giovani di ritorno da unastudio atterrati adopo due giorni di peregrinazioni fra aeroporti della Spagna, famiglie con bambini che hanno vissuto un fineda, manager in viaggio per lavoro che hanno fatto saltare appuntamenti. Tutti a dormire per terra, all’aeroporto, in attesa di poter prendere il volo. Storie che si incrociano in uno dei tanti scali, l’aeroporto di Bilbao, colpiti dal caos portato dalla tempesta informatica causata dal bug di Crowdstrike. Il picco tra venerdì e sabato, mentre la situazione sta tornando alla normalità pur con pesanti strascichi. Il volo Easyjet Bilbao-Malpensa, con partenza prevista alle 23 di sabato, viene cancellato all’improvviso, dopo aver accumulato due ore di ritardo,come un volo della stessa compagnia low cost diretto verso Firenze.