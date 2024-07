Boca Loca è il nuovo singolo dei Red Light Royals

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dal 25 luglio 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildei RED. “” è un brano rap estivo dal sapore latineggiante e provocante. L’estate è iniziata: alcuni amori tornano, mentre altri se ne vanno. Il pezzo celebra entrambi in modo provocatorio, con un accento ironico, caratteristico dei Red. La canzone è un inno all’amore passionale, quello che ci fa girare la testa e compiere follie. Attraverso le parole, esprimiamo il calore che abbiamo dentro, incantando il partner in un gioco di sguardi e magia. Spiega la band a proposito del brano: “è un inno all’amore più passionale! Quello che ci fa girare la testa, ci fa fare pazzie e, attraverso la nostra bocca, ci fa esprimere il calore che è dentro di noi: incantando il partner in un gioco di sguardi e magia”.