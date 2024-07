Alyn di Hull | perché si rade la testa in House of the Dragon 2×06?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 22 luglio 2024)disilainof the? ATTENZIONE – l’articolo contiene SPOILER suof theof themostradiche sila, in una scena molto importante della puntata che condivide con il fratello Addam. C’è una ragione particolare per cui lo fa. Interpretata da Abubakar Salim,si è unito al cast della seconda stagione diof thenei panni di una figura enigmatica che viene dal Driftmark e ha salvato Lord Corlys Velaryon. La sua storia non è stata approfondita fino a questo momento, ma sappiamo che Corlys Velaryon sembra essersi interessato a lui dopo chegli ha salvato la vita durante un conflitto fuori campo avvenuto intorno alla fine della prima stagione. Ma l’interesse del Serpente di Mare perva oltre.