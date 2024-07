Una vita di cambiamenti e lotte Il Pd ricorda Nibio Greganti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Il Partito Democratico di Senigalliaed onora la memoria di. "In questi giorni il silenzio accoglie la memoria di, uomo di mare e di storia – fanno sapere dal partito –. Vogliamorlo rielaborando una preziosa intervista realizzata da Mauro Mangialardi nel 2020.renon è come seguire un semplice racconto biografico, ma un viaggio nel tempo attraverso la lente di un’esistenza che si intreccia con la storia e con l’anima di una comunità. Nei suoi racconti, che si muovevano tra episodi storici e memorie personali, emergono gli echi di unavissuta intensamente, attraversando epoche di cambiamento e di lotta".nacque il 12 novembre 1925 a Marzocca, le sue prime esperienze lavorative in ferrovia furono bruscamente interrotte dalla guerra, masi distinse come partigiano, segnando il suo cammino con coraggio e determinazione.