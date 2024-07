Traffico Roma del 21-07-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto sempre scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della capitale Anche oggi giornata di partenze per molti vacanzieri verso le diverse località di mare e montagna previsti spostamenti anche a breve e medio raggio soprattutto verso il litorale quindi su Aurelia Cristoforo Colombo e puntina come ogni domenica in vigore il blocco dei mezzi pesanti sull’intera rete Nazionale fino alle ore 22 Salvo i casi autorizzati dalla legge diramata dal Ministero della Salute l’allerta 3 con il bollino rosso per le ondate di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone fragili anziani e bambini molto piccoli Infine per il trasporto pubblico vi ricordiamo che sulla metro alla stazione Spagna è chiusa per lavori di ristrutturazione e lo sarà fino al 3 ottobre per cui treni vi transitano senza fermare per i dettagli di queste altre notizie potete ...