Tilt – Tieni il tempo | cast quando va in onda e quante puntate sono

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 21 luglio 2024) Enrico Papi torna alla guida di un nuovo programma su Italia 1. Il noto conduttore, celebre per aver presentato negli anni duemila Sarabanda, sarà alla guida di un nuovo quiz musicale che, però, vedrà protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport:il, questo il nome dello show, mette di fronte due squadre formate ciascuna da quattro celebrità, che si daranno battaglia per vincere ogni manche del gioco. Le sfide del gioco saranno ben 4: Sfida Rap nella quale i partecipanti giocano con parole assegnate dal disco su basi musicali che ne scandiscono il; Quasi uguale prevede che un concorrente entra in una cabina inrizzata e i compagni di squadra devono capire, attraverso il suo labiale e le sue movenze, cosa stia cantando e La spintarella con i partecipanti a bordo di un’auto che dovranno raggiungere il traguardo superando diversi imprevisti.