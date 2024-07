Stress Covid Corte annulla ergastolo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 21 luglio 2024) 16.39 "I giudici di merito non avrebbero verificato se la specificità del contesto (il periodo) e la difficoltà di porvi rimedio costituiscano fattori incidenti sulla responsabilità penale". Così la Cassazione nelle motivazioni sulla decisione dire con rinvio, limitatamente all'applicabilità delle attenuanti generiche, la condanna all'per l'infermiere Antonio De Pace per l'uccisione di Lorena Quaranta, strangolata in una casa di Furci Siculo (Me) il 31/3/2020.Le restrizioni avrebbero inciso sull'animo di Antonio.