Si lavora in silenzio per prepararsi Il club sbocciato appena 15 giorni fa Serve il tempo tecnico per iniziare

(Di domenica 21 luglio 2024) "Eppur si muove" avrebbe detto Galileo. La nuova Ancona sembra immobile ma procede. Non spedita ma a piccoli passi, come è logico che faccia una neonata, consapevole che dovrà crescere in fretta per affrontare tutte le difficoltà che si troverà davanti, giorno dopo giorno. I soci Stefano Marconi e Massimiliano Polci stanno mettendo a punto ogni dettaglio della prossima stagione, insieme al direttivo, dunque insieme ad Andrea Marconi, a Robert Egidi e al presidente Gianluca Brilli, per presentarsi nei prossimidavanti al futuro mister, Massimo Gadda e al suo manager, Francesco Ancarani che ricoprirà il ruolo di direttore generale, in grado di rispondere a tutte le richieste che sono state messe sul tavolo nel precedente incontro al Del Conero.