Schlein lancia de Pascale | Continuiamo l’opera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Gerarchicamente la segretaria nazionale del partito democratico Elly– accolta da applausi e ovazioni –, tematicamente il sindaco di Ravenna Michele de, candidato dem alla presidenza della Regione, logisticamente Cesena e la sua festa dell’Unità con il pubblico delle grandi occasioni. Un incrocio di protagonisti per la serata clou, quella politicamente più significativa del ricco palinsesto che ha visto sfilare sul palco anche il sindaco Enzo Lattuca, amicissimo di dedai tempi del liceo, e fare gli onori di casa, il presidente uscente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini passare idealmente il testimone all’auspicato successore e il segretario dem regionale Luigi Tosiani in pista con tutta la macchina organizzativa per la grande partita delle elezioni regionali del 18 e del 19 novembre.