Salva dehors nel ddl Concorrenza in Consiglio dei ministri | cosa cambia per i locali

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 21 luglio 2024) Il ddlsarà discusso lunedì indeie conterrà una norma che riguarderà i, le strutture semi permanenti esterne che bar e ristoranti hanno installato, spesso su terreno pubblico, durante la pandemia. La legge che li regola è provvisoria, ma l’esecutivo punta a renderla definitiva, anche se non già con questa legge. Ierano stati autorizzati dal Governo Conte durante la pandemia da Covid-19, per permettere aidi ospitare i propri clienti all’esterno e controbilanciare la riduzione di capienza obbligatoria per legge al fine di ridurre i contagi tramite il distanziamento sociale. Il ddle la leggeIl Governo discuterà indeiil ddl, tra le norme necessarie da portare a termine secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).