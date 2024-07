Non ci sono infermieri I sindacati in rivolta proclamano lo stato di agitazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Arezzo, 20 luglio 2024 – Mancanoe Oss, così le sigle sindacali deglihanno promosso lodi. "L’azienda non ci ha dato risposte". Si terrà lunedì in Prefettura il tentativo di conciliazione, dopo l’annuncio dellodida parte deiNurSind, NursingUp e Unione sindacale di base. Diversi i motivi che hanno portato le tre organizzazioni sindacali oltrepassare il Rubicone. «I problemi maggiori riguardano le gravi carenze di personale, soprattuttostico e Oss - spiegano Claudio Cullura, Valentina Galesi e Danilo Malatesta di NurSind, Edgardo Norgini di Nursing Up e Stefano Corsini di Usb - che hanno raggiunto livelli allarmanti e si ripercuotono sulla qualità dell’ambiente lavorativo e delle cure. "Si tratta - continuano - di un mix che non consente una adeguata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.