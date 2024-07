Matteo Berrettini torna a vincere all’Atp di Gstaad | quanto ha guadagnato

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 21 luglio 2024)riparte da dove tutto è iniziato. Il 28enne romano trionfa in finale acontro Quentin Halys esulla quella terra rossa svizzera che nel 2018 l’aveva visto conquistare per la prima volta in carriera un torneo Atp. Si tratta del secondo titolo stagionale per il talento azzurro,to ad alti livelli dopo i tanti infortuni, che l’hanno tenuto lontano dai campi praticamente per tutta la scorsa annata, e determinato a rilanciarsi nel ranking. La vittoria dell’Atp“The Hammer” ha travolto 6-3 6-1 il francese numero 192 del mondo Halys in appena un’ora di gioco, continuando così la sua scalata nella classifica Atp. “È una sensazione incredibile – ha dichiaratonell’intervista post partita – Sembra ieri che vincevo qui il mio primo titolo, sei anni fa. E invece da allora sono successe tante cose.