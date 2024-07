LIVE Motocross GP Repubblica Ceca in DIRETTA | tra poco il via di gara-1!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 Il via di-1 avverrà con dieci minuti di ritardo per via della bandiera rossa durante la MX2 e la conseguente ripartenza. 13.55 Buongiorno e benvenuti alladi MXGP. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale diMXGP, GP2024, continua la sfida tra Gajser, Herlings e Prado. La MXGP è scesa in pista sabato per ladi qualifica con Jorge Prado che ha conquistato la prima posizione subito dopo la partenza, seguito da Tim Gajser e Jeffrey Herlings. Mattia Guadagnini ha cercato di mantenere il ritmo dei tre davanti a lui. Tuttavia, Prado ha perso l’equilibrio in un canale, permettendo a Tim Gajser di prendere il comando della corsa.