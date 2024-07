Lazio-Triestina oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Alle 18:00 di domenica 21 luglio lasfiderà lanel ritiro estivo di Auronzo di Cadore nella cornice dello stadio Rodolfo Zandegiacomo. Dopo le sfide con la rappresentativa locale e il Trapani, i biancocelesti di mister Marco Baroni si preparano per un nuovo appuntamento. Di fronte c’è la squadra di Michele Santoni che milita nel girone A di Serie C. Tanta curiosità per vedere all’opera i volti nuovi, a partire dall’ultimo arrivato Gaetano Castrovilli che dopo anni difficili sul piano fisico vuole tornare a sentirsi calciatore di alto livello. “Questo trasferimento, per me, significa rinascita perché dopo due anni di buio sento sensazioni positive. Ho voluto fortemente la, sono molto felice di essere qui”, ha detto l’ex Fiorentina, approdato in biancoceleste da svincolato. Contro lapotrebbe trovare posto.