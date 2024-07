E sei quei ragazzi fossero i vostri figli? Però voi lamentatevi delle partite solo di quello vi frega | lo sfogo di Emma contro l’omofobia è da applausi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024)Marrone tuonadurante il suo concerto di Lanciano. La cantante salentina ha interrotto per un attimo la sua ultima esibizione per condannare con forza l’aggressione omofoba avvenuta a Roma la settimana scorsa. “E se?”, ha chiesto al pubblico, denunciandocome una “piaga dilagante” in Italia. “Questo è un Paese che non riconosce certi diritti”, ha tuonato la cantante, sottolineando l’indifferenza generale di fronte a episodi di violenza e discriminazione. “Poidei rigori sbagliati alle, di quando usciamo agli Europei o ai Mondiali,divi”. Tra glidel pubblico,ha ricordato il brutale pestaggio subito da duea Roma: “Due poveristavano camminando per strada e sono stati pestati a sangue”.