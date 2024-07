Dopo 25 anni… Benedetta Parodi e Fabio Caressa rinnovano il loro amore | È giusto così

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) Sono una delle coppie più note del mondo della tv e proprio in questi giorni hanno festeggiato un bellissimo traguardo. Entrambi conduttori, lui sportivo lei famosa per i suoi piatti e prelibatezze, sono sposati da ben 25 anni. E proprio per celebrare questo percorso insieme hanno voluto organizzare una festa in grande stile, con tanti invitati e momenti davvero emozionanti. Si sono conosciuti nel 1997, quando lei era da poco entrata come stagista a TELE+, dove lui già lavorava da diversi anni. Cinque anni di differenza, lei 25, lui 30. Tranon è stato un colpo di fulmine: “Ho faticato come un ninja per conquistarla” ha rivelato il giornalista a Verissimo. Finalmente l’11 luglio 1999 si sono sposati e in seguito hanno avuto tre figli, Matilde, Eleonora e Diego. Leggi anche: Sposi in gran segreto! La coppia vip italiana ha pronunciato il fatidico sì.