Cuciniamo insieme | piatto dell' ortolano

(Di domenica 21 luglio 2024) Fragrante, colorata, naturalissima: ecco una preparazione che è un elogio’orto d’estate e che si mostra versatile assai. Potete pensarla come un contorno, come ununico se l’accompagnate con dei crostoni croccanti col fiordilatte o come un condimento per la pasta. È ricetta che si presta benissimo anche per chi segue un regime vegano o vegetariano. Ingredienti - Una cipolla bianca di generose dimensioni (due se medie), un peperone giallo e uno rosso, tre pomodori maturi, ma sodi e di generose dimensioni, quattro zucchine, 180 gr di olive (meglio se denocciolate, ma di primissima qualità) due spicchi d’aglio, un peperoncino, un mazzetto composto da maggiorana e basilico, 4 filetti di acciughe (facoltativi, se cucinate vegetariano potete ometterli) 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe q.b.